Morto Ron Ely star del primo Tarzan televisivo aveva 86 anni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di "Tarzan" (1966-68), è Morto all'età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 settembre, è stato dato dalla figlia Kirsten Casale Ely solo ora sui social media e poi ha confermato la notizia con una dichiarazione a Fox News Digital: "Il mondo ha perso uno dei più grandi uomini che abbia mai conosciuto, e io ho perso mio padre. Mio padre era una persona che la gente chiamava eroe. È stato attore, scrittore, allenatore, mentore, padre di famiglia e leader. Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque sia andato. L'impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun'altra persona: c'era qualcosa di veramente magico in lui.

Sparatoria a Napoli - morto un ragazzo di 16 anni : due feriti gravi. Sangue e orrore nella notte in pieno centro - Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro,... (Leggo.it)