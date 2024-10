Ilpescara.it - Morto l'ortopedico Tonino Natarelli, ex primario di Traumatologia ed ex assessore comunale

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa del medicoAntonio (era molto conosciuto e apprezzato in Abruzzo e non solo.È statodel reparto didell'ospedale "Spirito Santo".Ma anche fornito il suo contributo alla cosa