Liberoquotidiano.it - Migranti: Bonelli, 'solidarietà ad Albano, destra delegittima magistratura'

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Esprimo la mia pienaalla giudice Silvia, oggetto di gravi minacce per aver svolto il suo dovere. Quanto accaduto è il risultato del clima di attacco contro lache ha come scopo la suazione, clima creato ad arte dallain questo paese che non accetta le sentenze dei tribunali perché vorrebbero esercitare insieme potere esecutivo e giudiziario." Lo dichiara Angelo, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.