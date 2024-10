Quotidiano.net - «Mercato nuovamente in moto cresce l'interesse a investire»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo l’ultimo rapporto di Tecnocasa sull'andamento delimmobiliare italiano, che riporta dei dati ancora negativi per quanto riguarda il primo semestre dell'anno in corso, le compravendite nel nostro Paese sono state circa 341mila, con un calo del 2,8% a livello nazionale rispetto al 2023: tale trend appare ancor più accentuato nei comuni capoluogo di provincia (dove si rileva un -3,8%) rispetto a quelli non lo sono (-2,3%). Il secondo trimestre del 2024, al contrario, ha mostrato i primi segnali di ripresa del, facendo registrare un +1,2% delle transazioni. «Il primo semestre del 2024 - ha sottolineato la Responsabile dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, Fabiana Megliola - ci restituisce unimmobiliarein, dopo la frenata registrata nel 2023, anno in cui le transazioni avevano avuto un’importante battuta d’arresto.