Cms.ilmanifesto.it - Meloni si riconcilia con il Colle ma non con i magistrati

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) «Non intendo consentire che una soluzione individuata nel pieno rispetto del diritto venga smontata perché una parte della politica, non parlo della magistratura, non è d’accordo con questo modo disicon ilma non con iil manifesto.