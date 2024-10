Ilgiorno.it - Max Pezzali, Lucrezia Magistris e i medici dei trapianti: ecco i benemeriti di Pavia

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– “Importante cantante internazionale”: con questa motivazione alle 18 di stasera – giovedì 24 ottobre - la Battellieri Colombo consegnerà a Maxuna delle benemerenze dell’anno. Il cantante, sugli schermi con la miniserie ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883’, non potrà essere presente ma ha mandato un videomessaggio. La serie sugli 883, Sydney Sibilia: nei testi un mondo da raccontare “Mi spiace non esserci per un accavallamento d’impegni che in questo periodo sono davvero tanti – dice– La Battellieri Colombo è una realtà storica fondamentale per tutto quello che fa per la città e per il Ticino”. Oltre a, riceverà il riconoscimento, atleta della Ginnastica Pavese premiata ieri sera in sala consiliare.