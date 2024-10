Matteo Rivolta scomparso a Paderno d'Adda: si cerca (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pompieri al lavoro a Paderno d'Adda. Ricerche in corso nella zona del fiume dalla mattinata di giovedì 24 ottobre: i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno scandagliato il corso d’acqua alla ricerca di una persona scomparsa. Lo riferisce MilanoToday.it.Le Leccotoday.it - Matteo Rivolta scomparso a Paderno d'Adda: si cerca Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pompieri al lavoro ad'. Ricerche in corso nella zona del fiume dalla mattinata di giovedì 24 ottobre: i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno scandagliato il corso d’acqua alla ridi una persona scomparsa. Lo riferisce MilanoToday.it.Le

Persona scomparsa nel fiume a Paderno d'Adda : ricerche in corso - Pompieri al lavoro a Paderno d'Adda. Ricerche in corso nel fiume dalla mattinata di giovedì 24 ottobre: i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano stanno scandagliando il corso d’acqua alla ricerca di una persona scomparsa. Lo riferisce MilanoToday.it. Le ricerche... (Leccotoday.it)

Sommozzatori ed elicottero - ricerche in corso tra Limbiate e Paderno Dugnano per l’uomo scomparso - Ricerche uomo scomparso da Desio, campo base al cimitero di Pinzano di Limbiate Nella giornata di ieri squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza [. . Si sono concentrate a Pinzano, quartiere di Limbiate al confine con Senago le ricerche di Ezio D’Onofrio, l’uomo di 77 anni scomparso da Desio lo scorso 3 ottobre. (Ilnotiziario.net)

Strage Paderno Dugnano - in corso funerali delle vittime : "Incomprensibile tragedia" - Familiari, amici, compagni di scuola, i rappresentanti delle istituzioni e gli abitanti di Paderno si sono riuniti per ricordare i tre familiari ammazzati. Ad officiare le esequie è l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Sono in corso nella chiesa di Santa Maria Nascente di Paderno Dugnano (Milano) i funerali delle tre vittime della strage familiare avvenuta nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre, in cui Fabio, 51 anni, Daniela, 48 anni, e il figlio Lorenzo di 12 anni, sono stati uccisi a coltellate dall'altro figlio e fratello di 17 anni, ora nel carcere minorile Beccaria accusato di omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione. (Tg24.sky.it)