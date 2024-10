Iltempo.it - Mattarella: "Non ci sono più parole per la poca sicurezza sul lavoro"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Bologna, 24 ottobre 2024 "Non cipiùadeguate per esprimere allarme e angoscia". Così Sergio, oggi a Bologna per partecipare alla Biennale dell'economia cooperativa, ha espresso la sua solidarietà alla città, già colpita dal maltempo, per l'incidente mortale alla Toyota material handling. Il capo dello Stato ha espresso la sua vicinanza "ai feriti e ai familiari delle vittime del gravissimo incidente mortale sul". Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev