Arezzonotizie.it - Maratonina: scattano le modifiche alle corse dei bus

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ad Arezzo, domenica 27 ottobre dore 713.30 verranno istituite variazioni al transito in alcune strade cittadine per lo svolgimento della, evento podistico giunto all’edizione numero 24. Linee A+ e B+ Leprovenienti da capolinea giunte in Via Veneto si attesteranno al