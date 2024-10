Manovra, ora è ufficiale: il “sacrificio senza precedenti” delle banche non ci sarà nemmeno stavolta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il testo della legge di bilancio conferma che il "sacrificio" delle banche per far quadrare i conti dello Stato si tradurrà per la gran parte in un prestito, a costo zero. Il tutto grazie a un artificio contabile, già usato dai governi Conte e Draghi. Il reale esborso del sistema bancario sarà molto inferiore, rispetto alle cifre sbandierate dal governo. Fanpage.it - Manovra, ora è ufficiale: il “sacrificio senza precedenti” delle banche non ci sarà nemmeno stavolta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il testo della legge di bilancio conferma che il "per far quadrare i conti dello Stato si tradurrà per la gran parte in un prestito, a costo zero. Il tutto grazie a un artificio contabile, già usato dai governi Conte e Draghi. Il reale esborso del sistema bancariomolto inferiore, rispetto alle cifre sbandierate dal governo.

