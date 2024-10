Fanpage.it - Mancano 350 autisti per bus e tram a Milano, il personale Atm: “Tagliare le corse non risolve il problema”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A inizio ottobre Atm ha rimodulato ledei mezzi di superficie per sopperire alla mancanza di. La Rsu del deposito di via Novara ha inviato una lettera alla dirigenza dell'azienda sostenendo che queste misure "non risolvono il problema" ma "creano disservizio".