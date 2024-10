Maltempo Emilia Romagna, nuova allerta meteo, scuole chiuse e smart working a Bologna, ipotesi porte chiuse per partita con Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per la giornata di domani si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e sarà, inoltre, vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità L'allerta meteo torna ancora una volta in Emilia Romagna, non sembrerebbe esserci tr Ilgiornaleditalia.it - Maltempo Emilia Romagna, nuova allerta meteo, scuole chiuse e smart working a Bologna, ipotesi porte chiuse per partita con Milan Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per la giornata di domani si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e sarà, inoltre, vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità L'torna ancora una volta in, non sembrerebbe esserci tr

