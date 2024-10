Maltempo Emilia Romagna, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “In queste ore il Maltempo ha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte Bolognatoday.it - Maltempo Emilia Romagna, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “In queste ore ilha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte

Maltempo in Emilia-Romagna - è ancora allerta : tracima torrente Quaderna

Maltempo in Emilia-Romagna - è ancora allerta : tracima torrente Quaderna - (Adnkronos) – Ennesima giornata di maltempo in Emilia-Romagna, con la pioggia che continua a cadere in particolare su Bologna e l'area metropolitana. Nella prima mattinata di oggi è tracimato il torrente Quaderna, nel comune di Medicina, nel punto in cui aveva già rotto l'argine in precedenza e su cui erano in corso i lavori di […]. (Periodicodaily.com)

Nuovo maltempo in Emilia Romagna - le previsioni dell’esperto : l’attenzione resta alta - Ma saranno venerdì 25 e sabato 26 ottobre i giorni più critici: “Le precipitazioni si concentreranno prevalentemente nei bacini occidentali del Po”, spiega Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio Emilia. In una situazione normale i 50-60 millimetri di pioggia previsti (100 sull’Appennino) sono tollerabili, non costituiscono un problema, ma, con quello che è successo settimana scorsa, sì. (Ilrestodelcarlino.it)