Maltempo allerta meteo anche oggi | pioggia e vento forte sul Centro-Nord

(Adnkronos) – Ancora una giornata di Maltempo oggi sull'Italia, con un quadro meteo diviso in 2, se non in 3 sezioni, con l'allerta arancione per Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I modelli, d'altra parte, per il 24 ottobre annunciano pioggia sparsa sulle regioni del Nord, già colpite da precipitazioni nelle ultime ore. Il Maltempo non abbandona nemmeno il Centro: ombrelli aperti tra Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud, invece, sole incontrastato o quasi, con la presenza di nubi che non incideranno. In tale contesto, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso, nel dettaglio, prevede dal mattino di oggi il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria e Lazio.

