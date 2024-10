Infobetting.com - Mainz 05-Borussia Monchengladbach (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ottavo turno di Bundesliga che vede nel suo classico anticipo delil05 di Henriksen affrontare in casa ildi Seoane. Gli 05er sono crollati nettamente in casa nell’ultimo turno contro un Lipsia in gran spolvero, che ha di fatto chiuso la pratica dopo 38 minuti di gioco. Terzo KO in 4 gare interne per i biancorossi, solo il St. Pauli ha InfoBetting: Scommesse Sportive e