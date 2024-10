Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare in Spagna: le ipotesi dei gieffini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maica Benedicto ha abbandonato nella notte Il Grande Fratello. Per lei si riaprono le porte del reality spagnolo Fermento nella notte al Grande Fratello, dopo che Maica Benedicto ha lasciato la casa per tornare al Grande Fratello spagnolo. Gli inquilini ovviamente non sanno dello scambio tra lei e Lorenzo e Shaila (che si trovano in Spagna) e di conseguenza, dopo che alle 2:15 della notte ha lasciato il reality sono partite le ipotesi dei compagni gieffini. Mentre sui profili social del programma è stato comunicato: “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna“. I gieffini ignari hanno cominciato a fare delle ipotesi. “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa“, è questa l’ipotesi di Giglio. “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori“, ha aggiunto Iago. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha abbandonato nella notte Il. Per lei si riaprono le porte del reality spagnolo Fermento nella notte al, dopo chehato la casa peralspagnolo. Gli inquilini ovviamente non sanno dello scambio tra lei e Lorenzo e Shaila (che si trovano in) e di conseguenza, dopo che alle 2:15 della notte hato il reality sono partite ledei compagni. Mentre sui profili social del programma è stato comunicato: “questa sera hato la Casa diperin quella di Gran Hermano in“. Iignari hanno cominciato a fare delle. “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa“, è questa l’di Giglio. “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori“, ha aggiunto Iago.

