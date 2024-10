Ilgiornaleditalia.it - M5s, Conte licenzia Grillo, contratto da 300mila € non rinnovato: “Ragioni venute meno, fa controcomunicazione e sabotaggio”

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La replica dello staff di: “A noi non risulta, ilè in essere. Ad oggi non c'è nessuna comunicazione a riguardo” Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppeha “to” il fondatore del partito Beppe. Il leader del movimento non gli avrebbeil co