Calcionews24.com - Lutto nel calcio, è morto Vincenzo Marinelli

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’annuncio della scomparsa di, presidente onorario del Pescara ed ex dirigente accompagnatore dell’Italia Under 21 E’. L’ex dirigente sportivo aveva 88 anni e combatteva da tempo con una grave malattia. Negli anni ’80 ha guidato il Pescara come presidente, per poi diventare dirigente accompagnatore dell’Italia Under 21. Con gli azzurrini