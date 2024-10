Laverita.info - L’Ue vive su Marte o ci prende in giro: «Sui migranti si cambia... nel 2026»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Mentre gli Stati membri vanno in ordine sparso davanti all’emergenza, il commissario per l’Uguaglianza, Helena Dalli, annuncia che il Patto verrà rivisto tra due anni. E assicura: «Siamo in contatto con i singoli Paesi».