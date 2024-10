L' oro è in lieve rialzo a 2 72934 dollatri l' oncia

L'oro è in lieve rialzo a 2.729,34 dollatri l'oncia (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'oro è in lieve rialzo: dopo aver toccato ieri nuovi record oltre quota 2.750 dollari l'oncia, il contratto spot passa di mano stamattina a 2.729,34 dollari in rialzo dello 0,51%. Il contratto con consegna a dicembre è trattato a 2.741,20 dollari l'oncia in rialzo dello 0,43%. Quotidiano.net - L'oro è in lieve rialzo a 2.729,34 dollatri l'oncia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'oro è in: dopo aver toccato ieri nuovi record oltre quota 2.750 dollari l', il contratto spot passa di mano stamattina a 2.729,34 dollari indello 0,51%. Il contratto con consegna a dicembre è trattato a 2.741,20 dollari l'indello 0,43%.

