Ilgiornaleditalia.it - Livorno, marito "scopre dopo 18 anni che la moglie era un uomo", respinta richiesta di annullamento matrimonio, la donna: "Sapeva del cambio sesso"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per i giudici il fatto di non essere a conoscenza deloriginario della"non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona" e quindi non si può procedere all'ma solo al divorzio Undiha "scoperto18diche la mo