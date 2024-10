LIVE – Olimpia Milano-Efes 84-96, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Efes, sfida valida come 5^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Momento a dir poco complicato per gli uomini di coach Messina, che nel doppio turno della scorsa settimana ha rimediato due sconfitte, tra cui quella clamorosa contro lo Zalgiris sprecando un vantaggio di 18 punti a dieci minuti dal termine. Ora, un’altra sfida casalinga per provare a smuovere la classifica che vede i meneghini con una sola vittoria all’attivo: l’avversario, però, è di alto LIVEllo, nonostante anche i turchi abbiano già collezionato due sconfitte, tra cui però una di misura contro il Maccabi a cui ha fatto seguito la bella vittoria contro l’Olympiacos. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 24 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 5^ giornata dell’di. Momento a dir poco complicato per gli uomini di coach Messina, che nel doppio turno della scorsa settimana ha rimediato due sconfitte, tra cui quella clamorosa contro lo Zalgiris sprecando un vantaggio di 18 punti a dieci minuti dal termine. Ora, un’altra sfida casalinga per provare a smuovere la classifica che vede i meneghini con una sola vittoria all’attivo: l’avversario, però, è di altollo, nonostante anche i turchi abbiano già collezionato due sconfitte, tra cui però una di misura contro il Maccabi a cui ha fatto seguito la bella vittoria contro l’Olympiacos. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 24 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

EL - Olimpia Milano-Efes Istanbul: la diretta, 68-81 - 5' 05'' alla fine della partita - Quarto quarto: Flaccadori entra nella partita con la tripla del meno 4, poi qualche errore per l'Olimpia, Thompson segna ma anche Pippo Ricci per il 65-71. Efes ancora a segno per ... (pianetabasket.com)

EL - Olimpia Milano-Efes Istanbul: la diretta, 33-51 - dopo tre minuti di gioco del terzo quarto - Terzo quarto: arriva la prima tripla di Mirotic ma Bryant mette sempre 21 punti tra le due squadre dopo due minuti di gioco. Qualche timido segnale di difesa per i milanesi. Arriva anche ... (pianetabasket.com)

LIVE – Olimpia Milano-Efes 25-46, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA - Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Efes, sfida valida come 5^ giornata dell'Eurolega 2024/2025 di basket ... (sportface.it)

Conference League, LIVE: subito il Cercle Brugge. Alle 18.45 il Chelsea, stasera il Betis Siviglia - La Conference League torna con il programma della seconda giornata. Prima sfida alle 16.30, poi una serie di partite alle 18:45 e alle 21, ... (msn.com)

Derek Willis: Dobbiamo giocare insieme come squadra - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quinta giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e Anadolu Efes. Si ... (informazione.it)