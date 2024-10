LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: all’alba le prove libere, Bagnaia deve attaccare (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La preview del fine settimana di Buriram Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram andranno in scena le prime due sessioni di un fine settimana che potrebbe davvero indirizzare la corsa al titolo della classe regina. Quale sarà il programma? Si inizierà alle ore 05.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, che andrà a far rompere il ghiaccio ai piloti sulla pista di Buriram. Alle ore 10.00, quindi, sarà la volta delle pre-qualifiche, che andranno a definire la top10 che sabato alle ore 05.50 potranno evitare la Q1 nel corso delle qualifiche. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: all’alba le prove libere, Bagnaia deve attaccare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La preview del fine settimana di Buriram Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio della, diciottesimo e terzultimo appuntamento per quanto riguarda il Mondiale di. Sul tracciato di Buriram andranno in scena le prime due sessioni di un fine settimana che potrebbe davvero indirizzare la corsa al titolo della classe regina. Quale sarà il programma? Si inizierà alle ore 05.45 con la prima sessione didella durata di 45 minuti, che andrà a far rompere il ghiaccio ai piloti sulla pista di Buriram. Alle ore 10.00, quindi, sarà la volta delle pre-qualifiche, che andranno a definire la top10 che sabato alle ore 05.50 potranno evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

