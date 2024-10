LIVE – Cobolli-De Minaur 6-7 1-3 ritiro secondo turno Atp Vienna 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ile latestuale di-De, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Un match importante per entrambi, che mette in pulio punti che fanno gola ai due. Flavio sta cercando in questi ultimi tornei di convincere Filippo Volandri a convocarlo per le Finals di Coppa Davis e di entrare in maniera solida in top-30 così da avere assicurata una testa di serie nel primo Slam della prossima stagione. De, dopo essersi dovuto fermare a lungo causa infortunio, ha ricominciato la sua corsa verso la top-8 e un posto alle Finals di Torino. La situazione è in divenire, con tanti contendenti ma nessuno che al momento sta entusiasmando. Sarà una lotta fino alla fine. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale.