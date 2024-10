Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur 6-7 1-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro si arrende ad un problema alla spalla

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-DRAPER DALLE 13.30 3-1 BREAK DEE RITIRO. 40-AD Pbreak De. Sulla riga il dritto incrociato dell’australiano. 40-40 Perfetto il rovescio lungolinea in avanzamento di. 40-AD Pbreak De. Flavio sotterra il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Potente e profondo il rovescio incrociato dell’italiano. Parità. 30-40 Pbreak De. A metà rete stavolta la volèe di rovescio sul serve and volley di Flavio. 30-30 Scappa via il rovescio difensivo del. 30-15 Bravissimo il romano, che chiude con la volèe di rovescio dopo il dritto lungolinea. 15-15 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di. 15-0 Serve and volley a bersaglio per Flavio. 2-1 Game De. Servizio, dritto e smash in sicurezza per l’australiano.