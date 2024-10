Calcioweb.eu - L’Inter batte lo Young Boys all’ultimo respiro con i soliti titolari

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha scritto una nuova pagina nella sua storia europea, riuscendo a mantenere la porta inviolata per ben 270 minuti consecutivi nelle prime tre partite della Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto loper 0-1 grazie a un gol di Thuram al 93º minuto. “Abbiamo fatto bene, in una partita non semplice. Trovavamo una squadra fisica, sapevamo che su questo campo ci sarebbero stati tanti duelli. Gli altri anni altre italiane qua avevano faticato ma i ragazzi sono stati sul pezzo, tranne che per quella ripartenza nel secondo tempo non abbiamo concesso tiri troppo pericolosi, semmai qualche palla inattiva di troppo. Sono contentissimo della prestazione – ha dichiarato Inzaghi a fine partita – Probabilmente in qualche momento si sono perse le distanze, ma loro alzavano tanto la palla sugli attaccanti fisici e questo rischio c’era.