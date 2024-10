Napolitoday.it - Lidl apre un nuovo punto vendita a pochi chilometri da Napoli

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Italia amplia la propria presenza in Campania, inaugurando ildi Ottaviano in Via Pentelete 64, il primo dell’Insegna nell’area dei 18 comuni vesuviani, nonché 12° tra il Comune e la Città Metropolitana di. Il taglio del nastro dello store, avvenuto oggi alla presenza