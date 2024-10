Padovaoggi.it - Leroy Merlin da Giordani conferma l'investimento: l'approdo all'ex Foro Boario costerà 49 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha sciolto i dubbi: da marzo inizieranno a mettere in sicurezza l'area, in modo da aprire definitivamente il cantiere ad aprile. Da quel momento in poi, serviranno tra i 15 e i 18 mesi per consegnare l'attività chiavi in mano. Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 potrebbe essere