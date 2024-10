Ilfoglio.it - "Le leggi italiane prevalgano su quelle Ue": è il sovranismo solipsistico della Lega

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Trovo molto interessante l’emendamento, ventilato dalla, che vuol rendere le normeprevalenti rispetto aeuropee. Si colloca in effetti nel solco che contraddistingue la storia del partito sin dai bei tempi che precedevano l’occultamento del termine “Nord”, un particolarismo imperniato sulla prevalenzaparte sul tutto, dell’autonomia sull’obbedienza; ne traccia anzi un’evoluzione psichedelica, volta a capovolgere la gerarchia giuridica rendendo le fonti secondarie del diritto prevalenti suprimarie. L’emendamento non lo prevede alla lettera, ma il suo spirito potrebbe indurre anche a rendere le norme settentrionali prevalenti rispetto a, in un ulteriore rigurgito identitario. E, a voler essere pignoli, le norme regionali prevalenti rispetto asettentrionali: la Lombardia, motore economiconazione, se lo meriterebbe.