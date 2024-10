Lavoratori del consorzio Rione Terra in stato d’agitazione, Ioffredo: “Piena vicinanza e solidarietà” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In qualità di segretario del circolo di Pozzuoli e come segretario provinciale di Napoli di Sinistra Italiana esprimo Piena vicinanza e solidarietà ai Lavoratori del consorzio Rione Terra che stamattina a Pozzuoli hanno bloccato l’accesso all’antica rocca poiché rischiano il licenziamento”, ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana. “Il consorzio Rione Terra che opera in cantiere dal 2001 con l’incarico di eseguire fino ad esaurimento i lavori della rocca, essendo quasi esaurito il precedente lotto di lavori, ha avviato la procedura di licenziamento degli operai la cui scadenza è prevista il 25 ottobre. Anteprima24.it - Lavoratori del consorzio Rione Terra in stato d’agitazione, Ioffredo: “Piena vicinanza e solidarietà” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In qualità di segretario del circolo di Pozzuoli e come segretario provinciale di Napoli di Sinistra Italiana esprimoaidelche stamattina a Pozzuoli hanno bloccato l’accesso all’antica rocca poiché rischiano il licenziamento”, ha dichiarato Stefano, Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana. “Ilche opera in cantiere dal 2001 con l’incarico di eseguire fino ad esaurimento i lavori della rocca, essendo quasi esaurito il precedente lotto di lavori, ha avviato la procedura di licenziamento degli operai la cui scadenza è prevista il 25 ottobre.

Consorzio bonifica 2 Palermo : mancato pagamento degli stipendi e lavoratori in stato di agitazione - Presidio in corso davanti alla Prefettura del Consorzio di bonifica 2 Palermo per il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori. Flai, Fai e Uilbi hanno chiesto un incontro urgente al prefetto per rappresentare il disagio dei lavoratori, in stato di agitazione. “Ancora oggi non abbiamo... (Palermotoday.it)