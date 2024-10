Fanpage.it - L’auto esce fuori strada e centra la colonnina del gas a Marzolara: la vettura va a fuoco

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tanta paura a(Parma), dove unasi è schiantata contro unadel gas. La macchina ha preso: a bordo vi erano una donna di 47 anni e la figlia di 23. Entrambe sono salve per miracolo. Una delle due donne è rimasta ferita. Entrambe le passeggere non sono in pericolo di vita.