L'Arabia Saudita e Roberto Mancini si separano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roberto Mancini non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell'Arabia Saudita dopo poco più di un anno. L'ex giocatore della Sampdoria e allenatore della Nazionale Italiana con cui ha vinto anche l'Europeo, ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto da oltre 20 Europa.today.it - L'Arabia Saudita e Roberto Mancini si separano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell'dopo poco più di un anno. L'ex giocatore della Sampdoria e allenatore della Nazionale Italiana con cui ha vinto anche l'Europeo, ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto da oltre 20

