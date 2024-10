L'Antitrust multa per 2 milioni Star Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'Antitrust ha sanzionato Star Italia, società che si occupa di ristrutturazione dei bagni, per 2 milioni di euro. Lo fa sapere l'Autorità spiegando che la società ha violato le norme del Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie. In particolare, l'Autorità ha accertato che "Star Italia ha attuato una pratica commerciale scorretta e aggressiva, ritardando l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di bagni a fronte dell'avvenuto pagamento di un acconto o dell'intero prezzo. Inoltre la società ha ostacolato l'esercizio dei diritti contrattuali per il mancato riconoscimento del diritto di recesso esercitato dai consumatori e in alcuni casi ha negato la risoluzione del contratto a causa del proprio inadempimento. Quotidiano.net - L'Antitrust multa per 2 milioni Star Italia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ha sanzionato, società che si occupa di ristrutturazione dei bagni, per 2di euro. Lo fa sapere l'Autorità spiegando che la società ha violato le norme del Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie. In particolare, l'Autorità ha accertato che "ha attuato una pratica commerciale scorretta e aggressiva, ritardando l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di bagni a fronte dell'avvenuto pagamento di un acconto o dell'intero prezzo. Inoltre la società ha ostacolato l'esercizio dei diritti contrattuali per il mancato riconoscimento del diritto di recesso esercitato dai consumatori e in alcuni casi ha negato la risoluzione del contratto a causa del proprio inadempimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una startup italiana di sicurezza raccoglie 23 milioni. Il fondatore di Cyber Guru : “Il 95% dei problemi è dovuto a errori umani” - La piattaforma italiana che spiega ai dipendenti come difendersi dagli hacker, dopo lo sbarco nel campus cyber di Parigi, e la certificazione dell’ACN per accompagnare la digitalizzazione della PA, mette a segno un altro obiettivo: incassa nuovi fondi per espandersi a livello... (Repubblica.it)

La famiglia Hefner rivuole Playboy : offerta da 100 milioni per riacquistare il marchio - Il brand è stato riconvertito: adesso vende lingerie e ha un’app di social media. Il marchio Playboy potrebbe tornare sotto il controllo della famiglia Hefner. Playboy ha debiti per 200 milioni Ma i bilanci parlano di debiti per 200 milioni di euro. Articolo completo: La famiglia Hefner rivuole Playboy: offerta da 100 milioni per riacquistare il marchio dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

BeDimensional (startup Iit) apre nuovo impianto a Genova e assume : investimento di 40 milioni di euro - BeDimensional, l'impresa nata come una start-up dell’Istituto Italiano di Tecnologia nel 2016, ha inaugurato oggi venerdì 18 ottobre, a Genova, il nuovo impianto di produzione di cristalli bidimensionali, tra cui il grafene a pochi strati atomici e il nitruro di boro esagonale a pochi strati... (Genovatoday.it)