Linkiesta.it - L’aggressività sulle strade sta aumentando?

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Paul Varry, ventisette anni, settimana scorsa stava pedalando nel centro di Parigi ed è stato investito e ucciso, dopo una lite in strada, da un uomo di cinquantadue anni alla guida di un Suv. A bordo dell’auto c’era anche la figlia adolescente della persona accusata di aver colpito di proposito il ragazzo in bicicletta. La dinamica dei fatti è stata ricostruita dal quotidiano francese Le Monde, che ha parlato con alcuni testimoni. Il conducente del Suv, si legge, stava cercando di procedere a singhiozzo nel traffico, quando a un certo punto avrebbe invaso la pista ciclabile per circa duecento metri, tagliando la strada a Paul Varry, che avrebbe sbattuto il pugno sul cofano dell’auto per allertare l’autista della sua presenza.