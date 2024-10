Strumentipolitici.it - La Tunisia ospita il Salone della Green economy, un punto di svolta

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildell’economia verde, oggi e domani a Tunisi, dimostra la ferma volontà del Paese nordafricano di essere protagonista nella transizione ecologica. L’iniziativa, dedicata alla finanza responsabile e allo sviluppo sostenibile nella, organizzata dall’Unione tunisina dell’industria, commercio e artigianato (Utica) equiparabile a Confindustria, si propone come un vero e propriodi. Ilrappresenta un momento di incontro e di confronto per tutti coloro che credono in un futuro più sostenibile, unendo sotto lo stesso tetto imprenditori, istituzioni, esperti e cittadini. L’economia verde, al centro dei dibattiti, non è più una semplice opzione, ma una necessità. La, come molti altri Paesi, sta affrontando le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla scarsità delle risorse, in primis l’acqua.