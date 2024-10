Ilfoglio.it - La stortina veronese è la soluzione alla crisi del vino

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ho trovato ladrammatica del: la. E’ un piccolo salame non particolarmente dritto ma particolarmente buono che ho comprato a Cerea, nella Bassa. Da un produttore dove ho trovato anche la moretta, un sanguinaccio e dunque un cibo parecchio estremo, riservato a pochi (magari ci farò un podcast). Mentre laportata di tutti. A Cerea avevo appena tenuto una concione sul, nell’ambito della rassegna “Irriducibili”, ma avevo parlato di apocalisse, non di resurrezione. Perché non avevo ancora mangiato la. I consumi distanno crollando (siamo a 26 litri annui pro capite, dieci anni fa erano il doppio, negli anni Sessanta il quadruplo) siccome gli italiani ingurgitano pizze, piadine, burratine, tortini, spaghetti, pennette, tofu, sushi, pokè, flan, cibi scialbi con cui bevono acqua, coca o squallida cervogia.