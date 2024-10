La nuova anticipazione di Ranucci: «Dopo Spano, a Report un altro caso che riguarda Giuli» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sigfrido Ranucci è tornato a parlare della prossima puntata di Report e ha dato altre anticipazioni rispetto a quello che aveva definito «un altro caso Boccia al maschile». Il giornalista e conduttore del programma in onda su Rai3 ha spiegato che al centro dell’inchiesta non ci sarà soltanto Francesco Spano, l’ex capo di gabinetto del ministero della Cultura che si è dimesso il 23 ottobre. Ci sarà anche lo stesso ministro: «C’è un altro caso che riguarda Giuli». Le indiscrezioni sono state lanciate ancora una volta durante l’ultima puntata di Un giorno da pecora, trasmissione in onda su Radio 1. Il ministro Alessandro Giuli (Imagoeconomica).Ranucci: «Giuli ha avuto un ruolo» Ranucci è intervenuto anche sulle dimissioni di Spano. Lettera43.it - La nuova anticipazione di Ranucci: «Dopo Spano, a Report un altro caso che riguarda Giuli» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sigfridoè tornato a parlare della prossima puntata die ha dato altre anticipazioni rispetto a quello che aveva definito «unBoccia al maschile». Il giornalista e conduttore del programma in onda su Rai3 ha spiegato che al centro dell’inchiesta non ci sarà soltanto Francesco, l’ex capo di gabinetto del ministero della Cultura che si è dimesso il 23 ottobre. Ci sarà anche lo stesso ministro: «C’è unche». Le indiscrezioni sono state lanciate ancora una volta durante l’ultima puntata di Un giorno da pecora, trasmissione in onda su Radio 1. Il ministro Alessandro(Imagoeconomica).: «ha avuto un ruolo»è intervenuto anche sulle dimissioni di

Ranucci : “Oltre a Spano - a Report un altro caso che riguarda Giuli”. Il ministro : “Solo chiacchiericcio mediatico” - Lo stesso Giuli, da parte sua, tenta di dissipare le polemiche: “Non c’è nessun caso Giuli, è ampiamente sopravvalutato il legittimo chiacchiericcio mediatico“, dice il ministro della Cultura a margine della presentazione della rivista della Biennale di Venezia. Raggiunto da Giorgio Mottola, autore dell’inchiesta, il ministro della Cultura replica: “I conti si fanno alla fine. (Tpi.it)

Ranucci : "A Report un altro caso su Giuli - oltre a Spano". Il ministro : "Chiacchiericcio mediatico" - Il problema è: in base a quali requisiti Giuli è stato nominato. " Dopo quello che mostreremo qualcuno che non lo ama in Fratelli d'Italia può trarne forza - ha detto ancora -. . . Lo ha detto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci , a Un giorno da pecora su Radio 1, spiegando che "c'è un altro caso che riguarda Giuli". (Gazzettadelsud.it)

Non solo Spano - Ranucci rilancia : «A Report anche un altro caso Giuli». Il ministro sminuisce : «Solo chiacchiericcio» - Quello di Mottola (sul Mic, ndr) arriverà credo in giornata chiuso. C’è un rapporto di concordia e di volontà di andare avanti, con forza, condivisione e serenità». Tornato proprio ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Ranucci ha annunciato che non è finita qui. Il problema è: in base a quali requisiti Giuli è stato nominato ministro? Mostreremo alcune cose che ha fatto in passato, come ha gestito il Maxxi e il suo ruolo in questo secondo caso Boccia. (Open.online)