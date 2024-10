La margherita a Nordest e l’atmosfera nel “regno” Da Pino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pensiamo tutti di saperla lunga, ma l’icona tricolore per eccellenza, la pizza, ha ancora segreti, curiosità, pagine da riscrivere. Uno che ha voce in capitolo – perché nel suo piccolo ha contribuito a cambiare il modo di farla e di venderla, fino a costruirci sopra una storia imprenditoriale di successo – è Giuseppe Giordano detto Pino. Proprietario oggi del marchio Da Pino, con undici pizzerie sparse tra Veneto e Friuli, ma anche del franchising take-away Pizzalonga, Giordano è un vero self-made man in salsa campano-padana. A quindici anni lascia il paesello natio di Tramonti, in provincia di Salerno, per cercar fortuna nel nebbioso Nord. E porta con sé il segreto della pizza tramontana. Linkiesta.it - La margherita a Nordest e l’atmosfera nel “regno” Da Pino Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pensiamo tutti di saperla lunga, ma l’icona tricolore per eccellenza, la pizza, ha ancora segreti, curiosità, pagine da riscrivere. Uno che ha voce in capitolo – perché nel suo piccolo ha contribuito a cambiare il modo di farla e di venderla, fino a costruirci sopra una storia imprenditoriale di successo – è Giuseppe Giordano detto. Proprietario oggi del marchio Da, con undici pizzerie sparse tra Veneto e Friuli, ma anche del franchising take-away Pizzalonga, Giordano è un vero self-made man in salsa campano-padana. A quindici anni lascia il paesello natio di Tramonti, in provincia di Salerno, per cercar fortuna nel nebbioso Nord. E porta con sé il segreto della pizza tramontana.

La margherita a Nordest e l’atmosfera nel “regno” Da Pino - Non bevevo neanche il caffè al mattino, risparmiavo su tutto per riuscire ad aprire una pizzeria mia». «A un certo punto decido che noi avremmo messo sulla pizza solo quello che viene prodotto in giornata. Se infatti la vulgata racconta il pizzaiolo Doc con pedigree napoletano, quelli che hanno fatto letteralmente scoprire la pizza ai polentoni del Nord, agli italiani che fino agli anni Trenta non sapevano nemmeno cosa fosse, vengono da quel borghetto “tra i monti” sperduto sopra la costiera amalfitana (come raccontava Eugenia Torelli in questo approfondimento). (Linkiesta.it)