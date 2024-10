La Lazio a punteggio pieno, in Olanda 2-0 al Twente (Di giovedì 24 ottobre 2024) ENSCHEDE (Olanda) (ITALPRESS) – La Lazio conserva il primo posto in Europa League dopo tre giornate. La squadra di Marco Baroni supera 2-0 il Twente (rimasto in 10 uomini dall’11’) con i gol di Pedro e Isaksen allo Stadion di Enschede (dove gli uomini di Oosting erano rimasti imbattuti nelle ultime dodici partite) e sale a quota 9 punti in classifica, continuando a viaggiare a punteggio pieno. Il modo migliore per lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juventus, condizionata dall’espulsione di Romagnoli al 24?. Stavolta è la Lazio – in campo con sette titolari diversi rispetto all’ultimo match di campionato – ad approfittare di un rosso in avvio di gara. A punire la difesa alta del Twente è Dia che scatta in posizione regolare e subisce il fallo del portiere Unnerstall, espulso dall’arbitro montenegrino Dabanovic. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ENSCHEDE () (ITALPRESS) – Laconserva il primo posto in Europa League dopo tre giornate. La squadra di Marco Baroni supera 2-0 il(rimasto in 10 uomini dall’11’) con i gol di Pedro e Isaksen allo Stadion di Enschede (dove gli uomini di Oosting erano rimasti imbattuti nelle ultime dodici partite) e sale a quota 9 punti in classifica, continuando a viaggiare a. Il modo migliore per lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juventus, condizionata dall’espulsione di Romagnoli al 24?. Stavolta è la– in campo con sette titolari diversi rispetto all’ultimo match di campionato – ad approfittare di un rosso in avvio di gara. A punire la difesa alta delè Dia che scatta in posizione regolare e subisce il fallo del portiere Unnerstall, espulso dall’arbitro montenegrino Dabanovic.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Lazio a punteggio pieno - in Olanda 2-0 al Twente - ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) – La Lazio conserva il primo posto in Europa League dopo tre giornate. La squadra di Marco Baroni supera 2-0 il Twente (rimasto in 10 uomini dall’11’) con i gol di Pedro e Isaksen allo Stadion di Enschede (dove gli ... (Unlimitednews.it)

La Lazio a punteggio pieno - in Olanda 2-0 al Twente - Pedro e Isaksen in gol, biancocelesti in testa in Europa League con tre vittorie in altrettante gare ENSCHEDE (OLANDA) - La Lazio conserva il primo posto in Europa League dopo tre giornate. La squadra di Marco Baroni supera 2-0 il Twente (rimasto ... (Ilgiornaleditalia.it)

La Lazio piega il Twente in 10 - 2-0 in Olanda - AGI - La Lazio ha espugnato il campo del Twente in Europa League, imponendosi 2-0 in Olanda con le reti di Pedro al 35mo e Isaksen all'87mo. La svolta dopo soli 11 minuti quando il portiere dei padroni di casa, Lars Unnerstall, è stato espulso dopo ... (Agi.it)

Twente-Lazio 0-0 LIVE : iniziata in Olanda! - Al Grolsch Veste, il match valido per la terza giornata di Europa League tra Twente e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Twente-Lazio, valevole per la terza giornata di ... (Calcionews24.com)