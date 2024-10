Linkiesta.it - La debolezza del governo Barnier e l’enorme peso parlamentare di Le Pen in Francia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La presidenza di Emmanuel Macron è attraversata da una profonda crisi che si riverbera sul traballanteguidato da Michel, da poco nominato e senza maggioranza. Il problema drammatico per il sistema politico francese è che il presidente ha perso clamorosamente l’ardita scommessa che ha fatto l’8 giugno, subito dopo le elezioni Europee, quando decise di indire entro un mese le elezioni anticipate per bloccare lo straordinario successo del Rassemblement National di Marine Le Pen che aveva ottenuto il 31,37 per cento. Il fine evidente era quello di indebolirla per impedire di essere al centro della scena politica francese per tre anni e di preparare la sua vittoria alle presidenziali del 2027.