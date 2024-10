Joy-Anna Duggar racconta “il periodo più buio” vissuto con la depressione post-partum (Di giovedì 24 ottobre 2024) Joy-Anna Duggar, che forse anche il pubblico italiano conoscerà per essere fra le protagoniste del reality 19 Kids and Counting – 21 sotto un tetto in Italia – ha parlato in un podcast, The Unplanned Podcast, della depressione post-partum affrontata con la nascita del terzo figlio, Gunner. Duggar, che ha con il marito Austin Forsyth anche Gideon ed Evelyn, ha rivelato che dopo aver dato alla luce il suo figlio più piccolo, Gunner, ha dovuto affrontare “il periodo più buio della mia vita”. La sua lotta contro la depressione post-partum non era una novità per lei: ha descritto sensazioni simili dopo aver messo al mondo il suo primo figlio, Gideon, ma ha notato che erano più intense dopo la nascita di Gunner. Gravidanzaonline.it - Joy-Anna Duggar racconta “il periodo più buio” vissuto con la depressione post-partum Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Joy-, che forse anche il pubblico italiano conoscerà per essere fra le protagoniste del reality 19 Kids and Counting – 21 sotto un tetto in Italia – ha parlato in un podcast, The Unplanned Podcast, dellaaffrontata con la nascita del terzo figlio, Gunner., che ha con il marito Austin Forsyth anche Gideon ed Evelyn, ha rivelato che dopo aver dato alla luce il suo figlio più piccolo, Gunner, ha dovuto affrontare “ilpiùdella mia vita”. La sua lotta contro lanon era una novità per lei: ha descritto sensazioni simili dopo aver messo al mondo il suo primo figlio, Gideon, ma ha notato che erano più intense dopo la nascita di Gunner.

