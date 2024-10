Comingsoon.it - John Wick, la saga esiste grazie a Eva Longoria! Mancavano 6 milioni di dollari per il primo film...

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il regista Chad Stahelski racconta che ilcon Keanu Reeves stava per collassare:indipendente in cui avevano messo soldi tutti, aveva comunque un buco di 6diche stava per bloccare le riprese, ancora prima che iniziassero. Una "casalinga disperata" salvò la situazione.