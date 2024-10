Interessi e conflitti nel governo a conduzione familiare (Di giovedì 24 ottobre 2024) La triste agonia del ministero della Cultura, cui la nuova destra al potere aveva impropriamente affidato tanta parte delle sue aspirazioni egemoniche, dice molto del rapporto tra ambizioni e realtà di questo governo. L’ultimo scandalo, che ha portato così rapidamente alle dimissioni dell’ex-neo-capo di gabinetto, Francesco Spano, voluto dal nuovo ministro, Alessandro Giuli, è stato sollevato dalle anticipazioni di un’inchiesta di Report relativa al suo operato al Maxxi, dove avrebbe assegnato una consulenza a suo marito, nel 2022. Linkiesta.it - Interessi e conflitti nel governo a conduzione familiare Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La triste agonia del ministero della Cultura, cui la nuova destra al potere aveva impropriamente affidato tanta parte delle sue aspirazioni egemoniche, dice molto del rapporto tra ambizioni e realtà di questo. L’ultimo scandalo, che ha portato così rapidamente alle dimissioni dell’ex-neo-capo di gabinetto, Francesco Spano, voluto dal nuovo ministro, Alessandro Giuli, è stato sollevato dalle anticipazioni di un’inchiesta di Report relativa al suo operato al Maxxi, dove avrebbe assegnato una consulenza a suo marito, nel 2022.

