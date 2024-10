Inps quasi 48 milioni di pensionati sotto i 1 000 euro

Inps, quasi 4,8 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) I pensionati che nel 2023 hanno avuto un reddito da pensione complessivo inferiore a 1.000 euro al mese sono stati 4.786.521, pari al 29,5% del totale. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e i beneficiari sottolineando che tra questi sono 1.699.780 quelli che hanno un assegno complessivo inferiore a 500 euro. Le donne con pensioni inferiori a 1.000 euro al mese sono oltre tre milioni (il 36,3% del totale) e tra queste quasi un milione (959.98) possono contare su prestazioni da pensione per meno di 500 euro al mese (l'11,5% del totale). Quotidiano.net - Inps, quasi 4,8 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Iche nel 2023 hanno avuto un reddito da pensione complessivo inferiore a 1.000al mese sono stati 4.786.521, pari al 29,5% del totale. Lo rileva l'nell'Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e i beneficiarilineando che tra questi sono 1.699.780 quelli che hanno un assegno complessivo inferiore a 500. Le donne con pensioni inferiori a 1.000al mese sono oltre tre(il 36,3% del totale) e tra questeun milione (959.98) possono contare su prestazioni da pensione per meno di 500al mese (l'11,5% del totale).

