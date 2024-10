Infortuni, De Luca (Consulenti lavoro): “Pensiero a vittime Toyota, sciacallo chi ci attacca” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo a Bologna, a poca distanza da luogo in cui ieri ci sono stati due morti e alcuni feriti in un incidente sul lavoro. Un Pensiero va a loro, alle famiglie, alla comunità che li ha persi. E poi oggi, come sempre, arrivano puntuali i soliti sciacalli, che utilizzano a fini propagandistici tragedie L'articolo Infortuni, De Luca (Consulenti lavoro): “Pensiero a vittime Toyota, sciacallo chi ci attacca” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo a Bologna, a poca distanza da luogo in cui ieri ci sono stati due morti e alcuni feriti in un incidente sul. Unva a loro, alle famiglie, alla comunità che li ha persi. E poi oggi, come sempre, arrivano puntuali i soliti sciacalli, che utilizzano a fini propagandistici tragedie L'articolo, De): “chi ci” proviene da Webmagazine24.

Affrontare la rivoluzione culturale e digitale del mondo del lavoro. La quinta tappa di Pensiero solido sull’IA - Il profondo cambiamento della mappa dei bisogni e delle aspettative legate al lavoro, di cui sono protagonisti i giovani ma che dopo il Covid hanno coinvolto anche gli adulti. L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa e conversazionale di ... (Formiche.net)