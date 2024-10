Liberoquotidiano.it - Imprese, Mutti (Centromarca): "Marca è modo con cui l'italianità può andare nel mondo"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Quando si parla di qualcosa di eccellente, automaticamente ciò che affiora alla mente è un nome, un brand o l'autore di quella realizzazione e lane è la sintesi. Laè ilcon cui l'puònel. Noi non vendiamo un prodotto all'estero, come sistema Paese, ma uno o tanti marchi, per questo siamo diventati importanti e stiamo continuando a crescere. Ciò, infatti, contribuisce inattivo e proattivo alla ricchezza anche della nostra bilancia commerciale". Con queste dichiarazioni, Francesco, presidente di, a margine dell'evento di presentazione delle evidenze della ricerca ‘Lacrea valore per l'Italia', promossa dae condotta da Althesys sul valore condiviso dell'industria disul sistema Paese. "Stiamo parlando, infatti, di oltre 87 miliardi di euro di Valore Condiviso.