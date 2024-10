Imprese, Marangoni (Althesys): “87 miliardi di valore condiviso creato in 2023 da aziende marca” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Lo studio ‘La marca crea valore per l'Italia’, realizzato da Althesys per Centromarca, evidenzia il contributo che il sistema italiano delle Imprese di marca dà all'economia, all'occupazione e alla crescita nel nostro Paese. Oltre 87 miliardi di euro è il valore condiviso creato nel 2023 dal sistema. Un'analisi che abbraccia l'intera catena del L'articolo Imprese, Marangoni (Althesys): “87 miliardi di valore condiviso creato in 2023 da aziende marca” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Lo studio ‘Lacreaper l'Italia’, realizzato daper Centro, evidenzia il contributo che il sistema italiano delledidà all'economia, all'occupazione e alla crescita nel nostro Paese. Oltre 87di euro è ilneldal sistema. Un'analisi che abbraccia l'intera catena del L'articolo): “87diinda” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Imprese - Mutti (Centromarca) : “Aziende che non rispettano la legalità sono scorrette e sleali” - Queste le dichiarazioni di Francesco Mutti, presidente di Centromarca, a margine dell’evento di presentazione delle evidenze della ricerca […]. “Le aziende che non rispettano la legalità svolgono una competizione scorretta, che non si basa sulla capacità del saper fare, ma si basa viceversa sul non rispetto delle norme e delle leggi e quindi una competizione sleale”. (Sbircialanotizia.it)