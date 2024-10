Secoloditalia.it - Il vaffa di Conte a Grillo: stop al contratto da 300mila euro. Casaleggio: “Il partito non esiste più”

(Di giovedì 24 ottobre 2024), il divorzio è ufficiale. Il presidente 5Stelle licenzia il comico genovese fondatore del movimento, durerà? Non è la prima volta che la coppia ‘scoppia’ e si ricompone. “è responsabile di una contro-comunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. Cosìannuncia la decisione di non rinnovare il compenso dial garante del movimento. La dichiarazione di guerra ènuta nel nuovo libro di Bruno Vespa Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuovapa) in uscita il 30 ottobre. Nel libro di Vespalicenziaha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto. Ma io non ho mai accettato che fosse pagato per questa funzione, che ha un intrinseco valore morale.