Il supplemento per tagliare la pizza: "E ho dovuto pagare anche il cartone" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinquanta centesimi per il taglio della pizza. Un euro in più se si vuole avere il cartone d'asporto. È quanto si è visto aggiungere sullo scontrino un cliente di una pizzeria in provincia di Trento, che sta suscitando molta polemica. Veniamo ai fatti. Sergio Paoli, scrittore trentino, è Europa.today.it - Il supplemento per tagliare la pizza: "E ho dovuto pagare anche il cartone" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinquanta centesimi per il taglio della. Un euro in più se si vuole avere ild'asporto. È quanto si è visto aggiungere sullo scontrino un cliente di una pizzeria in provincia di Trento, che sta suscitando molta polemica. Veniamo ai fatti. Sergio Paoli, scrittore trentino, è

