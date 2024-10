Davidemaggio.it - Il ritorno di Rai2 %

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non se n’era andata. Stava solo sonnecchiando. Quella che abbiamo soprannominato in tempi non sospetti% è viva e, anzi, forse è più forte di prima. Alcuni successi del daytime (Viva, I Fatti Vostri, Ore 14) avevano messo in ombra quello che è un problema ricorrente, acuito dall’assenza di una direzione di rete e di alcuni non sense che riguardano la testardaggine dei piani alti sui programmi di informazione.scivolata all’ottavo posto dei canali più visti in prima serata Nell’ultima settimana (13-19 ottobre 2024),ha ottenuto il 3.5% di share in prima serata (fascia 20:30-22:30) scivolando all’ottavo posto nella classifica dei canali (stessa posizione della settimana precedente col 3.8%), battuta da Nove malgrado il mancato exploit di Amadeus.è più vicina a Real Time (nona col 2.6%) che a Rete 4, ultima tra le generaliste tradizionali (4.7%).